شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يخصص 1.5 مليار دولار لبناء جدار ترامب الحدودي مع المكسيك والان مع التفاصيل

أعلن البنتاجون تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار إضافي لبناء جزء من الجدار الحدودي، الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للعين الإخبارية.

ويأتي تخصيص المبلغ بعد توجيه مليار دولار للغرض نفسه في مارس/آذار الماضي، حيث قرر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان بناء سياج عالٍ بطول 92 كيلومترا وارتفاع 5,5 أمتار وتحسين الطرق وتركيب إنارة.

وقال المتحدث توم كروسون إن "التمويل تم استقطاعه من مصادر متنوعة، من بينها توفير في النفقات ومتطلبات تمت مراجعتها".

وتابع أن "هذا التحويل للأموال لن يؤثر على الاستعداد العسكري أو على مخصصات عناصر الخدمة".

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وتعرض البنتاجون للضغط لإظهار أنه لا يعيد توظيف هذه الأموال من مهمات قتالية أو أي أعمال حيوية أخرى.

وقال شاناهان إن بعض الأموال المخصصة تم توفيرها من أموال غير منفقة في أفغانستان.

وأوضح "عثرنا على سبل لفعل ذلك دون التأثير على الجهوزية"، مضيفا "لن أخصص أي أموال إضافية للجدار الحدودي".

وجعل ترامب من أمن الحدود ملفا بالغ الأهمية على الصعيد الداخلي، مشيرا إلى أنه سيبقى في محور أجندته في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020.