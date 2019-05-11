شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: المليشيا لم تنسحب من ميناء الحديدة حتى اللحظة والان مع التفاصيل

قالت مصادر إعلامية إن مسلحي مليشيا الحوثي مازالوا في ميناء الحديدة حتى اللحظة.

وكان الحوثيون أعلنوا، أمس، نيتهم تنفيذ انسحاب أحادي من الميناء.

واعتاد الحوثيون على إعلان الانسحاب من الميناء قبل انعقاد جلسات مجلس الأمن حول اليمن.

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وفي وقت سابق، قال مستشار وزير الدفاع العميد يحيى أبوحاتم إن إعلان الأمم المتحدة انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة محاولة للتلاعب بالألفاظ وتوظيف المصطلحات، وتجاهل أن الاتفاق قائم بين طرفين، وذهب لتصوير أن الانسحاب ينفذ من قبل مليشيا الحوثي، بينما الوفد الحكومي اليمني بإسناد التحالف العربي كان إيجابيا رغم امتلاكه قوة الحسم، وهو تسويف يستبق جلسة مجلس الأمن.

ولم يستبعد أبوحاتم، في حديثه لـموقع "العين الإخبارية"، اشتراكا أمميا في المراوغة، إثر تماهي مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، وتحركاته المعززة للتنصلات الحوثية ومساعيه نحو تخفيف حجم الضغوط الدبلوماسية التي يمارسها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بالإضافة إلى ضغط دول الرباعية (السعودية-الإمارات-أمريكا-بريطانيا).

وأكد المسؤول أنه أجرى التواصل مع وفد الحكومة في لجنة الحديدة، وأكد أن الأمم المتحدة لم توضح ماهية البلاغ الحوثي، ولم يحدد خلال لقائه في عدن ساعة بدء إعادة الانتشار وشكل الانسحاب وآليته.