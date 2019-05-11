شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار إماراتي للصائمين في جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل
أشرفت سفارة الإمارات في جنوب أفريقيا على توزيع السلال الغذائية على الأسر المستحقة والمحتاجين في جنوب أفريقيا الذين يستهدفهم مشروع "إفطار صائم 2019" خلال شهر رمضان المبارك بتمويل من المؤسسات والهيئات الخيرية بالإمارات، وفقا للعين الإخبارية.
ولقيت هذه المبادرات الخيرية واللفتات الإنسانية التي تقدمها المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الإمارات استحسان وشكر المسلمين والمحتاجين والمؤسسات الخيرية في جنوب أفريقيا الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لهذه المواقف الطبية التي تشكل جسور تواصل ومحبة وتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.
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