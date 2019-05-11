محافظ الحديدة: انسحاب الحوثي من الموانئ وهمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محافظ الحديدة الحسن طاهر
قال الحسن طاهر، محافظ الحديدة اليمنية، إن انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ المحافظة انسحاب وهمي.
وأضاف محافظ الحديدة، في تصريحات لقناة العربية السبت، أن نص اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة قائم على مراقبة ثلاثية.
وأوضح طاهر أن موافقة كبير المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد على الانسحاب الأحادي للحوثيين جاء لتأكيد مزاعم نجاح اتفاق ستوكهولم.
وأشار الحسن طاهر إلى أنه ليس هناك مخطط واضح من الأمم المتحدة بشأن نزع الألغام من محافظة الحديدة.
من ناحية أخرى قال شهود عيان، إن مليشيات الحوثي بدأت إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة بموجب اتفاق استوكهولم، وسط مراقبة من فريق الأمم المتحدة في الميناءين.
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