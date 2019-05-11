هاشتاق "كل شيء سيصبح على ما يرام".. أيقونة دعم لرئيس بلدية إسطنبول

لجأ العشرات من أبرز الفنانين والنشطاء في تركيا لمواقع التواصل الاجتماعي لإبداء الدعم لرئيس بلدية إسطنبول المنتخب أكرم إمام أوغلو، استجابة لدعوته لهم للتعبير عن رفضهم لقرار إلغاء فوزه في الانتخابات على مرشح الحزب الحاكم.

وشغل أكرم إمام أوغلو المنصب لمدة تقل عن 3 أسابيع قبل أن تقرر اللجنة العليا للانتخابات إلغاء النتائج والدعوة لانتخابات جديدة بعد سلسلة من الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وينتمي إليه رجب طيب أردوغان.

وقال إمام أوغلو، في كلمة حماسية بعد هذا القرار: "يقولون إنه لا ينبغي للفنانين أن يتحدثوا، لا سيتحدثون، حان وقت الحديث، حان وقت رفع الصوت"، واختتم السياسي البالغ من العمر 48 عاما والذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض كلمته بالقول: "لا تقلقوا.. كل شيء سيصبح على ما يرام".

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وفي اليوم التالي تحول هذا الشعار إلى وسم (هاشتاق) باللغة التركية، وجرى نشره أكثر من مليون مرة على تويتر.

وكتب تاركان، أحد أشهر المغنيين في تركيا، على "تويتر" الثلاثاء: "عاندني النوم الليلة الماضية لكن الضوء القادم من الأفق في الصباح كان أكثر سطوعا عن ذي قبل.. أدركت أن كل شيء سيصبح على ما يرام".

ونشر الفنان الكوميدي جم يلماز لقطة من أحد أفلامه الذي يحمل نفس الاسم والذي أنتج عام 1998، وكتب جوخان أوزوجوز من فرقة أثينا لموسيقى الروك، التي مثلت تركيا في مسابقة يوروفيجن الموسيقية في عام 2004، على تويتر: "كل ما نريده هو الحقوق، القانون والعدالة".

وكان إمام أوغلو قد وصف إعادة الانتخابات يوم 23 يونيو/حزيران بأنها معركة من أجل الديمقراطية في تركيا.