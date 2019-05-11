انت الان تتابع روسيا: العمل مع طوكيو يعني الاعتراف بالحرب العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، أن العمل على معاهدة سلام بين روسيا واليابان على أساس إعلان عام 1956 يعني الاعتراف بنتيجة الحرب العالمية الثانية، ومراعاة المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة. وقال لافروف بعد مفاوضات مع نظيره الياباني تارو كونو وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "من جانبنا أكدنا بشكل خاص أن العمل على أساس إعلان عام 1956 يعني قبل كل شيء الاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية بالكامل، والتي تم تحديدها أيضا في ميثاق الأمم المتحدة".

أعلن لافروف، أن الخلافات بين موسكو وطوكيو حول معاهدة السلام لا تزال كبيرة للغاية.وقال لافروف في بداية المفاوضات مع نظيره الياباني تارو كونو في موسكو: "اليوم، نحن نفتتح معكم الجولة الثالثة من المحادثات، التي نجريها وفقًا لقرار قادتنا بتسريع الحوار بشأن معاهدة سلام بناءً على الإعلان المشترك للاتحاد السوفيتي

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