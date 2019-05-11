انت الان تتابع فرنسا: ليون ونانت مركزا احتجاجات "السترات الصفراء" في السبت الـ 26 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لحركة "السترات الصفراء"

يخرج متظاهرو "السترات الصفراء" في السبت الـ26 من الاحتجاجات إلى الشارع، واختاروا مدينتي ليون ونانت مركزين للتظاهر. وهذا في ظل تراجع بريق الحركة في عدد من المدن بينها بوردو، حيث لم يعد يحضر للتظاهرات أكثر من 1500 شخص.

وفي باريس ستنطلق التظاهرة من جوسيو "دعما للمدرسين". وسيغلق محيط جادة الشانزيليزيه الذي يضم القصر الرئاسي والجمعية الوطنية –البرلمان- وكذلك قطاع نوتردام.

وزارة الداخلية الفرنسية أحصت أقل من 19 ألف متظاهر في مسيرات السبت الماضي، في أضعف مشاركة منذ 17 تشرين الثاني/نوفمبر، يوم انطلاق الاحتجاجات، فيما تحدث المنظمون عن أربعين ألف متظاهر.

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لكن الآلاف من الفرنسيين يصرون على مواصلة التظاهر كل سبت كما هو شأن كيفين أو، الذي يقيم في نانت ويتظاهر عادة بالقرب من مطار نانت أتلانتيك، ويقول كيفين: "سنشارك في تظاهرة السبت بدعوة وطنية، ومنطقيا سيكون كل محتجي الشمال والغرب (فرنسا) في نانت، و(محتجي) الجنوب في ليون". وأضاف أن "القمع في نهاية المطاف يثير الخوف".

من جهته، أكد تياري بواريفان (44 عاما) ويشارك في التظاهرات في ليون "هناك نوع من التعب والتخوف من أعمال عنف الشرطة، وهناك الجانب الاقتصادي أيضا"، موضحا أن "التظاهر في باريس ومدن أخرى مكلف". وأشار إلى أن "التراجع نفسه الذي سجل في كانون الأول/سبتمبر، لكن الحركة يمكن أن تستأنف بقوة".

أما أنايس (26 عاما) التي تشارك في تنظيم التظاهرات في مدينة دويه، فقد رأت أن التعبئة "ستبقى على حالها" حتى الانتخابات الأوروبية. وأضافت أنايس: "نحن في حالة انتظار"، مؤكدة أنها "لن تتراجع من أجل "استفتاء مبادرة المواطنة" أحد المطالب الأساسية للسترات الصفراء في إشراك الفرنسيين في القرارات السياسية، إضافة لـ"زيادة القدرة الشرائية وخفض الضرائب لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين".