العقوبات «ضربت إيران في مقتل» وتحقيقات في أوروبا بشأن تمويلات قطرية

اعترفت ديجمار فون بونشتاين ممثلة رواد الأعمال الألمان في طهران والمديرة التنفيذية لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية الإيرانية، أمس الجمعة، بأن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران «ضربتها في مقتل» و«ركعتها»، بحيث لم يعد هناك أمل في أي تبادل تجاري معها.

والاعتراف الألماني يزيد من الإحباطات التي تضرب إيران التي كانت تتشبث بآلية تجارية مع أوروبا، وتأمل في أن تنقذها من الحصار الأمريكي.

وفي مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية، قالت فون بونشتاين الموجودة في الأراضي الإيرانية منذ إبريل 2018: «منذ وصولي إلى إيران، والتقارير اليومية عن العقوبات الأمريكية وتداعيتها جزء من روتين حياتي»

إلى ذلك، شهدت لوكسمبورج تحقيقات برلمانية حول تمويلات قطرية لأحد المساجد، بعد ظهور وثائق عن أهداف مشبوهة للدوحة في أوروبا.

ومطلع إبريل الماضي، كشف كتاب لصحفيين فرنسيين بعنوان«أوراق قطر» عن التمويل القطري للإرهاب في أوروبا، عبر مؤسسة «قطر الخيرية»، التي تبث سمومها تحت ستار المساعدات الإنسانية، وتمول بناء مساجد ومراكز ومؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وطبقاً لموقع «آر تي إل توداي» في لوكسمبورج، فإن الكتاب أشار إلى مساهمة المؤسسة ب 2 مليون يورو لمسجد في مدينة «بونفوي».

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واستجوب لوران موسار النائب ببرلمان لوكسمبورج عن حزب الشعب الاجتماعي المسيحي رئيس الوزراء كزافييه بيتيل بشأن معرفته أي معلومة عن الأموال التي تلقاها المسجد.

وسأله عن رأيه في الموضوع، وما إن كان هناك حاجة إلى إصدار قانون بشأن تمويل أماكن العبادة.

وأجاب رئيس الوزراء بأن الكتاب يتناول عدداً من المشروعات التي مولتها قطر في عدة دول بتكلفة 70 مليون يورو، وسنتأكد من صحة تلك المزاعم.

وأكد بيتيل أن لوكسمبورج لديها لوائح تنظيمية تتعلق بتمويل أماكن العبادة، ويجب على جميع الطوائف الدينية احترامها، بما في ذلك هيئة شورى المسلمين في البلاد.

وكشف كتاب «أوراق قطر» عن العديد من الفضائح حول التمويل القطري للإسلام السياسي والإرهاب في أوروبا.

وتناول الكتاب الخطط القطرية لنشر التطرف في أوروبا إلى جانب 140 مشروعاً لتمويل المساجد والمدارس والجمعيات المرتبطة بالإخوان.