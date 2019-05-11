اخبار العالم

مقتل مستشارة برلمانية أفغانية في هجوم لمسلحين في كابل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس- كابل

قال مسؤولون في وزارة الداخلية الأفغانية إن مستشارة برلمانية قُتلت برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة الأفغانية، كابل صباح اليوم .

Advertisements

ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي قوله إن مينا مانجال، مستشارة اللجنة الثقافية بالبرلمان قُتلت حوالي الساعة السابعة و20 دقيقة صباحا في منطقة الشرطة الثامنة بالمدينة.

وأضاف رحيمي أن مانجال قُتلت برصاص مسلحين مجهولين،وتم فتح تحقيق بشأن الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مستشارة برلمانية أفغانية في هجوم لمسلحين في كابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا