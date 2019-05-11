شكرا لقرائتكم طرح أوبر.. هكذا تحرك السهم وهذا ما قاله رئيسها التنفيذي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت أسهم #أوبر_تكنولوجيز تراجعاً في أول يوم لتداولها مع تراجعها عن سعر الطرح العام الأولي لأكبر شركة في العالم لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
وبدأت أسهم الشركة التداول عند 42 دولارا مقارنة مع سعر #الطرح_العام البالغ 45 دولارا. وهبطت بما يصل إلى 9 في المئة إلى 41.06 دولار في التعاملات المبكرة قبل أن تتعافى من بعض خسائرها لتغلق منخفضة 7.6 بالمئة عند 41.57 دولار.
ويأتي الطرح العام الأولي لأوبر على خلفية تصعيد في التوترات التجارية بين #الولايات_المتحدة و #الصين ألحق ضررا بالأسواق المالية.
ومن قاعة التداول في سوق #نيويورك للأوراق المالية، حاول دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لأوبر تهدئة المستثمرين بالإشارة إلى فرص الشركة للنمو وخططها لتوسيع أنشطتها.
وقال "رد فعلي (على سعر السهم) هو أننا إذا قمنا بالبناء بشكل جيد فإن المساهمين سيحصلون على مكافآت. بالتأكيد نحن لا نقيس نجاحنا على مدار يوم بل على مدار سنوات".
ورافق خسروشاهي فريق من مسؤولي أوبر إلى سوق #نيويورك للأوراق المالية للاحتفال ببدء حياة الشركة ككيان مدرج.
وكشركة خاصة، جمعت أوبر أكثر من 15 مليار دولار من مستثمرين لتغذية نموها وتوسيع أنشطتها.
وكشركة عامة سيتعين على أوبر أن تتعامل مع تقارير فصلية للأرباح ومطالب من المساهمين لرسم مسار إلى الربحية.
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