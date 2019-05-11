"نيويورك تايمز" تحذِّر: أزمة عميقة بتركيا.. وأردوغان سياسي ضعيف ومستبد

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

هاجمت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ظهور الديكتاتورية الجديدة في تركيا، ووصفت الرئيس أردوغان بأنه ضعيف سياسيًّا، ومستبد، وأدخل تركيا نفقًا مظلمًا، لا يعرف نهايته، كما أسهم في تعميق أزمات البلد اقتصاديًّا وسياسيًّا.

وروت الصحيفة الأمريكية تفاصيل الهزيمة المذلة التي لم يستطع أردوغان تحملها، وكيف منع حزبه من الاعتراف بالهزيمة.

وكتبت نيويورك تايمز في تقريرها: أفشلت السلطات الانتخابية في تركيا هزيمة مهينة للرئيس رجب طيب أردوغان، وأمرت بإعادة الانتخابات من أجل الحصول على مقعد عمدة مدينة إسطنبول الذي فازت به المعارضة؛ وهو ما زاد من احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمة اقتصادية جديدة.

ودان حزب المعارضة على الفور قرار المجلس الأعلى للانتخابات باعتباره استسلامًا للسيد أردوغان، وضربة للأسس الديمقراطية في البلاد التي اقتربت أكثر من الاستبداد في عهده الذي استمر 18 عامًا في السلطة.

لقد قام السيد أردوغان بسجن الصحفيين وخصومه المنعزلين، وقام بعمليات تطهير جماعي للشرطة والجيش والمحاكم. لقد عزز سلطاته بموجب الدستور.

الآن يقول النقاد إن السيد أردوغان قد نجح في إبطال ما كان يمثل هزيمة مذلة لحزبه في إسطنبول، أكبر مدينة في البلاد، العاصمة التجارية ومدينة الرئيس.

وعلى الرغم من أن السيد أردوغان حصل على فترة ولاية أخرى، مدتها خمس سنوات رئيسًا يتمتع بسلطات جديدة كاسحة في انتخابات العام الماضي، إلا أنه أصبح ضعيفًا بشكل مفاجئ بسبب الأداء السيئ لحزبه في الانتخابات التي جرت في 31 مارس، التي حدثت مع بدء تعثر الاقتصاد.

وفقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه السيد أردوغان السيطرة على العاصمة أنقرة، فضلاً عن العديد من المدن الصناعية المهمة في جنوب تركيا.

لكن الهزيمة في إسطنبول، التي بقيت قاعدته السياسية وإقطاعه الخاص، وكذلك مصدرًا للثروة والهيبة الهائلة لعائلته ودائرته الداخلية، كانت مريرة بشكل خاص.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد ندد بالمطالب بإجراء انتخابات جديدة في إسطنبول بوصفها مطالب من السيد أردوغان وحزبه للتراجع عن إرادة الناخبين؛ فبعد إعادة فرز الأصوات في بعض المناطق المتنازع عليها تم اعتماد السيد إمام أوغلو فائزًا من قِبل موظفي الانتخابات، وتولى منصبه.

وكان هناك أمل بين المعارضة بأن يرفض المجلس الأعلى للانتخابات ضغوطات السيد أردوغان لإجراء تصويت جديد.

وبعد سماع الأخبار، وإلغاء الانتخابات، خرج المواطنون في بعض أحياء إسطنبول الذين يعارضون السيد أردوغان إلى الشوارع، وأخذوا الأواني والمقالي للتنفيس عن إحباطهم.

وهتف المحتجون في كاديكوي معقل المعارضة: "هناك لص هناك!".

وقال سونر كاجابتاي، مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "أعتقد أن هذا هو أكبر تشويه للانتخابات الديمقراطية في تركيا منذ أول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد عام 1950".

وأضاف: "هذا يوم حزين بالنسبة لتركيا. لم يرفض الخاسر في تركيا من قبل الاعتراف بنتيجة الانتخابات. يلقي هذا القرار شكوكًا على الإجماع الذي تم التوصل إليه بصعوبة في تركيا، الذي تم بناؤه على مدار عقود من الزمان حول تغيير السلطة والحكومة من خلال الانتخابات الديمقراطية".

وقال محللون سياسيون أتراك - شريطة عدم ذكر أسمائهم خوفًا من الانتقام من أردوغان - إن السيد أردوغان كان غاضبًا بشدة، ويشعر بالمرارة من خسارة إسطنبول.

ووفقًا لرواية أخرى، فإن مرشح الحزب الحاكم السيد يلدريم، رئيس الوزراء السابق والحليف المقرب من الرئيس، كان مستعدًّا للتنازل عن الانتخابات ولكن أردوغان أوقفه في اللحظة الأخيرة، وجعله يعلن فوزه.

وبينما كان المسؤولون عن الانتخابات يستعدون لتأكيد فوز السيد إمام أوغلو بفارق ضئيل زعم أردوغان وحزبه وجود مخالفات واسعة النطاق إلى درجة أنهم اتخذوا الخطوة الاستثنائية المتمثلة في تقديم التماس لإجراء الانتخابات.

وقدم حزب السيد أردوغان طلبه الأخير على أساس أن المسؤولين والناخبين المحظورين شاركوا في الانتخابات، وأن الآلاف من الأسماء قد أسقطت بشكل غير قانوني من القوائم الانتخابية.

Advertisements

وكان الدليل الذي قدموه بعيدًا عن أن يكون ساحقًا - يركز بشكل أساسي على مزاعم المؤامرة - وقد تم رفض العديد من تلك الادعاءات من قِبل 11 من قضاة المجلس الأعلى للانتخابات.

لكن قرار الاثنين أشار إلى أن القضاة قبلوا الادعاءات بأن بعض مسؤولي مراكز الاقتراع لم يتم تعيينهم من بين الموظفين العموميين، كما هو مطلوب بموجب القانون التركي.

وقال رجب أوزيل، ممثل A.K.P. في مجلس الانتخابات، إن ولاية السيد إمام أوغلو قد تم إلغاؤها الآن، وإن وزارة الداخلية ستعيِّن رئيسًا مؤقتًا لحين إعادة الحكم.

وأثبتت المعارضة نفسها -على ما يبدو- أنها منظمة تنظيمًا جيدًا للتصويت في 31 مارس؛ إذ تمركز أنصارها لمراقبة فرز الأصوات في كل مركز اقتراع.

وعندما بدأت الطعون من قِبل حزب أردوغان أصر السيد إمام أوغلو مرشح المعارضة على أنه كان في المقدمة، ولديه الوثائق اللازمة لإثبات ذلك.

ثم تلا ذلك موجة من الرسائل المتضاربة والمناورة السياسية من معسكر السيد أردوغان.

لقد بدا السيد أردوغان نفسه في بعض الأحيان على استعداد للتنازل، وسط تحذيرات في تركيا وخارجها من أنه إذا حاول إلغاء الانتخابات فإن الاضطرابات السياسية التي تلت ذلك قد تخاطر بأزمة اقتصادية أعمق.

وراء الكواليس في ليلة الانتخابات والأيام التي تلت ذلك كان هناك صراع عنيف على السلطة بين دائرة ضيقة من المسؤولين الطموحين الصقور حول الرئيس، الذين عقدوا العزم على التمسك بإسطنبول، ودائرة أوسع من كبار السن في الحزب الذين ينصحون بالاعتراف بالهزيمة في المدينة.

وفي النهاية قرر السيد أردوغان محاربة النتائج المهينة له شخصيًّا.

وقال عبد القادر سيلفي، الكاتب المعروف بعلاقاته الوثيقة في الحكومة: "بفضل تأثير تلك الدوائر من حوله التي حددتها كمجموعة جعل نفسه يعتقد أنه قد يحصل على نتائج بعملية إعادة الانتخابات".

ويعتقد أن هذه المجموعة يقودها صهر السيد أردوغان، بيرات البريك (41 عامًا)، الذي تمت ترقيته إلى منصب وزير المالية والخزانة العام الماضي.

كما ظهر وزير الداخلية سليمان سويلو (49 عامًا) كلاعب قوي.

السيد أردوغان لم يذهب إلى أبعد من يدعي النصر، لكنه لعب مع الوقت، وبدأ هو وحلفاؤه على الفور في محاولة لعكس النتيجة في إسطنبول. وفي صباح اليوم التالي للانتخابات أكد القاضي الذي يرأس المجلس الأعلى للانتخابات أن السيد إمام أوغلو كان متقدمًا بالفعل في السباق، لكن العد استمر ولم يكتمل إلا بعد يومين من الانتخابات. ثم أصدر مسؤولو الحزب الحاكم مجموعة كبيرة من الاعتراضات في 39 مقاطعة في إسطنبول للطعن في الأرقام. وتم طلب إعادة فرز الأصوات في خمس مناطق، وتم فحص بطاقات الاقتراع غير الصالحة، وإعادة فرزها في جميع المناطق.

لقد تابع السياسيون ومؤيدو الحزب والمحللون بكل حرارة كل عملية إعادة لفرز الأصوات والمطالبة والادعاء المضاد.

ضاقت الفجوة بين المرشحين شيئًا فشيئًا.. وبعد مرور عشرة أيام على العملية، مع عدم ظهور الأرقام لصالحه، قال السيد أردوغان إن المخالفات قد تم تنظيمها وإجراؤها؛ ويجب إلغاء الانتخابات.

وانبرت الصحف الموالية للحكومة في التشكيك في الانتخابات، والتلاعب الحاصل الذي يهدد بضياع الحقوق!

بعد ذلك عقد السيد أردوغان اجتماعًا لإدارة حزبه، الذي كان يميل نحو التقدم بطلب الإلغاء، وفقًا للسيد سيلفي كاتب العمود.

وفي النهاية، وبعد ضغوط على لجنة الانتخابات العليا، تمت الموافقة على إعادة الانتخابات في أهم المدن التركية، هي مدينة إسطنبول؛ لتدخل تركيا نفقًا جديدًا، قد يسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.