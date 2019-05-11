شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجندة أعمال اجتماعات لجنة النقل فى البرلمان خلال الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان 3 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من القرارات الخاصة بالمرافق، وغيرها من الاتفاقيات المطروحة للمناقشة فى اجتماعات اللجنة.

وتناقش اللجنة يوم الأحد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2019/2020، لهيئة قناة السويس ومديريات الطرق في المحافظات والجهات التابعة، وذلك فى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والهيئة العامة للنقل النهرى، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

وتواصل اللجنة يوم الإثنين، دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2019/2020، لهيئة قناة السويس ومديريات الطرق في المحافظات والجهات التابعة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمعهد القومي للنقل ،والهيئة القومية للأنفاق ،والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وديوان عام النقل البحري.

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وتستكمل اللجنة يوم الثلاثاء مناقشة دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2019/2020، لهيئة قناة السويس ومديريات الطرق في المحافظات والجهات التابعة، وعلى رأسها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ،والهيئة العامة لميناء دمياط ،والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،والهيئة العامة لقناة السويس ،ومديريات الطرق بالمحافظات.