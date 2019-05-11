ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع البارود في كولومبيا إلى 26 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذى وقع داخل مصنع لمعالجة البارود في العاصمة الكولومبية بوغوتا، إلى 26 قتيلا بينهم 16 قاصرا.
كانت الشرطة الكولومبية أعلنت الخميس الماضي، أن انفجارا وقع في العاصمة أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين، بينهم 17 طفلا، مؤكدة أن سبب الانفجار هو اللعب بالبارود داخل مبنى سكني.
لكن السلطات المحلية، قالت إن الانفجار وقع داخل مصنع لمعالجة البارود في العاصمة، ينتج فتائل لعبة تسمى "التيجو" تلعب عبر إلقاء أقراص معدنية على أهداف تحتوى على البارود لتنفجر عند الاصطدام.
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