الجيش السوري يستهدف مواقع المسلحين في مدينة خان شيخون

افادت ​الإخبارية السورية​ بأن "قوات ​الجيش السوري​ إستهدفت مواقع المسلحين في مدينة ​خان شيخون​ وبلدة احسم ب​ريف إدلب الجنوبي​، وحققت إصابات في صفوفهم".

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