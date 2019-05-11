"السترات الصفراء" تدعو للتظاهر فى مدينتى ليون ونانت بدلا من باريس

دعت حركة "السترات الصفراء" الى التظاهر في مدينتي ليون ونانت بدلا من العاصمة الفرنسية باريس، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية وقبيل أيام من الاحتفال بمرور ستة أشهر على المسيرات الأسبوعية في فرنسا.
وأوضحت حركة "السترات الصفراء" في بيان لها أن "هذه الدعوة تأتي بسبب التكلفة العالية للاحتجاجات في العاصمة فضلا عن تزايد المخاوف من عنف قوات الأمن".
وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت في شهر آذار الماضي 192 من عناصر السترات الصفراء، وذلك عقب أعمال الشغب والتخريب والحرق في إحدى ضواحي العاصمة باريس، فيما توعد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب حينها المسؤولين عن هذه الأعمال بعقاب شديد.
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