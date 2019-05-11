"السترات الصفراء" تدعو للتظاهر فى مدينتى ليون ونانت بدلا من باريس

دعت حركة "​السترات الصفراء​" الى التظاهر في مدينتي ليون ونانت بدلا من العاصمة الفرنسية ​باريس​، وذلك مع اقتراب موعد ​الانتخابات​ الأوروبية وقبيل أيام من الاحتفال بمرور ستة أشهر على المسيرات الأسبوعية في ​فرنسا​.

وأوضحت حركة "السترات الصفراء" في بيان لها أن "هذه الدعوة تأتي بسبب التكلفة العالية للاحتجاجات في العاصمة فضلا عن تزايد المخاوف من عنف ​قوات الأمن​".

وكانت ​الشرطة الفرنسية​ قد اعتقلت في شهر آذار الماضي 192 من عناصر السترات الصفراء، وذلك عقب أعمال الشغب والتخريب والحرق في إحدى ضواحي العاصمة باريس، فيما توعد رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ حينها المسؤولين عن هذه الأعمال بعقاب شديد.