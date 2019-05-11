زيلينسكي: بوروشينكو يتصرف لاجل مصلحة ويقوم بتغييرات بالدوائر الحكومية

لفت الرئيس المنتخب لأوكرانيا ​فلاديمير زيلينسكي​ في خطابه، الذي بثته قناة NewsOne التلفزيونية، الى إن بيوتر بوروشينكو يتصرف فقط لأجل مصلحته ويقوم بإجراء تغييرات نشطة في الدوائر الحاكمة الأوكرانية، على وجه الخصوص، في محاولة لتعيين رئيس للمجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون تابع له، وقضاة المحكمة العليا، ويعين الجنرالات.

وطالب زيلينسكي النواب بتنصيبه كرئيس في 19 أيار، مشيرا إلى أن "هذه هي رغبة الشعب الذي يجب على أعضاء البرلمان الأوكراني أن يعملوا وفقًا لمصالحه".

واضاف زيلينسكي: "هذا يذكرني بسائح في فندق مصري غدًا إلى الوطن، الحقائب مغلقة، والغرفة منظفة، وينتظر الشخص المتعلم عادة نقله إلى المطار. لكن ليس بوروشينكو"، مشددا على إنه "لا يتوقف، ويأخذ المناشف والنعال ويأخذ كل شيء من البوفيه".