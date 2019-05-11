مقتل مستشارة برلمانية أفغانية بهجوم لمسلحين في كابول

اعلن مسؤولون في ​وزارة الداخلية الأفغانية​ إن مستشارة برلمانية قُتلت برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة الأفغانية، ​كابول​ صباح اليوم.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الداخلية ​نصرت رحيمي​ قوله إن مينا مانجال، مستشارة اللجنة الثقافية بالبرلمان قُتلت حوالي الساعة السابعة و20 دقيقة صباحا في منطقة ​الشرطة​ الثامنة بالمدينة. وأضاف رحيمي أن مانجال قُتلت برصاص مسلحين مجهولين، وتم فتح تحقيق بشأن الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.