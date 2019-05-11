أعلن الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية النافذة في مجلس النواب الأميركي جيري نادلر أن المدعي الخاص روبرت مولر لن يحضر الأسبوع المقبل إلى الكونغرس لجلسة استماع حول تحقيقه في شأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، لكن المفاوضات مستمرة معه ومع وزارة العدل.
ويعتزم الديموقراطيون استجواب مولر في شأن شبهات بعرقلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمل القضاء، كان مولر تحدث عنها بالتفصيل في تقريره بعد إجرائه تحقيقاً طويلاً.
وكانت اللجنة اقترحت الخامس عشر من ايار موعدا لهذه الجلسة. وبعد تحقيق دام 22 شهراً، برّأ مولر ترامب من شبهات التواطؤ مع موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اللجنة القضائية في الكونغرس: لا جلسة استماع لمولر الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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