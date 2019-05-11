ضابط إسرائيلي: نتجهز لتحييد منظومة صواريخ إس-300 الروسية في سوريا

كشف الضابط في ​سلاح الجو الإسرائيلي​، تومير بار، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "​منظومة​ ​صواريخ​ إس-300 الروسية في ​سوريا​ وضعت في الخدمة الفعلية"، معلنا أن "​الجيش الإسرائيلي​ يتجهّز لتحييدها للتوصل إلى حريّة الحركة في كل نقطة أثناء حرب محتملة".

وهدّد أن "كل بطّاريّة صواريخ تهدّد حريّة نشاطنا وإتمام مهمّتنا قد تجد نفسها عرضة للهجوم"، مشددا على أنه "من غير الصحيح التوقف عند موضوع ما إذا كانت (منظومة إس 300) تدار من قبل السوريين، أو تحت مراقبة الروس، في كل الحالات علينا أن ننطلق من أن المنظومة جاهزة للتصدي لعملياتنا في صباح الغد".

ولفت بار إلى أن "مسار تدريب طواقم سوريّة للتعامل مع المنظومة، الذي استمرّ عدّة أشهر انتهى،وقد يتطلّب الأمر تدريب طواقم أخرى"، مضيفا: "الجيش الإسرائيلي يعمل كي لا يكون هنالك ​حزب الله​ ثان وميليشيات إيرانيّة في سوريا. نعمل كل ما يجب كي لا يكون هناك وجود إيراني على ​الأراضي السورية​. الإصرار الذي نبديه في هذا الموضوع أتى بنتيجة، لكننا لم نصل للنهاية بعد"، لافتا إلى أن "الإصرار الإيراني على التموضع في سوريا ما زال مستمرًا وأن طهران لن تتنازل بسهولة".