كشف الضابط في سلاح الجو الإسرائيلي، تومير بار، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "منظومة صواريخ إس-300 الروسية في سوريا وضعت في الخدمة الفعلية"، معلنا أن "الجيش الإسرائيلي يتجهّز لتحييدها للتوصل إلى حريّة الحركة في كل نقطة أثناء حرب محتملة".
وهدّد أن "كل بطّاريّة صواريخ تهدّد حريّة نشاطنا وإتمام مهمّتنا قد تجد نفسها عرضة للهجوم"، مشددا على أنه "من غير الصحيح التوقف عند موضوع ما إذا كانت (منظومة إس 300) تدار من قبل السوريين، أو تحت مراقبة الروس، في كل الحالات علينا أن ننطلق من أن المنظومة جاهزة للتصدي لعملياتنا في صباح الغد".
ولفت بار إلى أن "مسار تدريب طواقم سوريّة للتعامل مع المنظومة، الذي استمرّ عدّة أشهر انتهى،وقد يتطلّب الأمر تدريب طواقم أخرى"، مضيفا: "الجيش الإسرائيلي يعمل كي لا يكون هنالك حزب الله ثان وميليشيات إيرانيّة في سوريا. نعمل كل ما يجب كي لا يكون هناك وجود إيراني على الأراضي السورية. الإصرار الذي نبديه في هذا الموضوع أتى بنتيجة، لكننا لم نصل للنهاية بعد"، لافتا إلى أن "الإصرار الإيراني على التموضع في سوريا ما زال مستمرًا وأن طهران لن تتنازل بسهولة".
كانت هذه تفاصيل خبر ضابط إسرائيلي: نتجهز لتحييد منظومة صواريخ إس-300 الروسية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.