الجريدة السودانية: البشير يعترف بالتهم الموجهة إليه ودولة خليجية تعرض استضافته

كشفت صحيفة "​الجريدة​" ​السودان​ية أن الرئيس المخلوع ​عمر البشير​ أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد احتجاجات شهدتها البلاد منذ كانون الاول الماضي. وذكرت في عنوان رئيسي اليوم أن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه قائلا: "أصابتنا دعوة المظلوم".

ووافقت النيابة العامة السودانية على التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989. وأتت موافقة النيابة في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين ​السودانيين​ بتقديم دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم "الإخوان" في السودان الذي كان يسمي نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، بحسب "المشهد السوداني".

وكشفت مصادر صحفية أن إحدى دول الخليج تقدمت بعرض لاستضافة الرئيس المخلوع عمر البشير على أراضيها، دون أن تكشف اسم هذه الدولة ومتى تقدمت بعرضها. ووفق "الجريدة" فإن العرض شمل الإقامة الدائمة للبشير وأفراد أسرته. فيما تشير معلومات إلى أن البشير وافق على العرض، وتمت إحالته للمجلس العسكري الانتقالي للبت فيه.