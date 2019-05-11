مادورو: مدير جهاز الاستخبارات السابق مجند لدى الـ"CIA" وكان يعمل كخائن

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ في كلمة متلفزة له "أننا نجحنا في إثبات أن مدير جهاز الاستخبارات السابق كريستوفر فيغيرا تمّ تجنيده من قبل الـ"CIA" قبل أكثر من عام وأنه كان يعمل كخائن، كجاسوس، كمندس"، مشيرا الى أن "فيغيرا قام بتنسيق الانقلاب الفاشل الذي دعا إليه زعيم المعارضة خوان غاويدو في 30 نيسان"، مؤكدا أنه "سيدفع ثمن خيانته قريبا".

وكان نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، أعلن أن فيغيرا فر بعد محاولة الانقلاب.