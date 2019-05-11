القاضية عون ادعت على رجل الاعمال العكاري واثنين اخرين بجرم المراباة

ادعى النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ على رجل الاعمال سالم العكاري المعروف بالسمسار القضائي واثنين اخرين احدهما صراف بجرم المراباة والاعتياد على المراباة وتحيلهم موقوفين الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.

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