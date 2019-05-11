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افاد مراسل "النشرة" في صيدا، انه جرى إنزال 4 طائرات مدنية ومروحيتين عسكريتين للجيش اللبناني في موقع حديقة صيدون المائية، في إطار توسعة الحديقة المائية بمحازاة جزيرة صيدا التي كانت أنشأتها الجمعية العام الماضي بالتعاون مع بلدية صيدا ونقابة الغواصين المحترفين والجيش اللبناني ونادي الطيران اللبناني والدفاع المدني فوج الانقاذ البحري".
واوضح رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا، رئيس لجنة الثقافة في مجلس بلدية صيدا، الأستاذ كامل كزبر، انه جرى إنزال الطائرات على اعماق تتراوح بين 30 و32 مترا لتنضم الى 10 آليات عسكرية (4 دبابات و6 ناقلات جند) قدمها الجيش اللبناني العام الماضي ووضعت داخل الحديقة لتكون منطقة جاذبة للسياح ولمحبي الغوص والغوص الحر وبهدف تجديد الحياة البحرية في تجربة هي الأولى والأكبر من نوعها في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط .
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