الاسمر: هناك تصويب على القطاع العام على انه الاساس في الانهيار الاقتصادي

اشار رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ الى ان الجيش حقق انجازات كبيرة في حفظ الامن ان كان على الحدود او الجرود او في ​مكافحة الارهاب​، ولا يمكن اعادة الجيش الى الثكنات تحت حجة الغاء التدبير رقم 3، والاستثمار في الامن اساس في الاستثمار في ​الاقتصاد​.

ولفت الاسمر في حديث تلفزيوني، الى ان هناك تصويب على ​القطاع العام​ على انه الاساس في الانهيار الاقتصادي، واوضح ان القطاع العام يشكو من نقص كبير في الموارد البشرية يكاد يصل الى النصف، وهناك فائض قليل فقط في القطاع التربوي ونحن اقترحنا الاستفادة منهم في الوزارات.

واكد ضرورة محاسبة الموظفين الذين يخلون بواجباتهم الوظيفية او المرتشين، خاصة بعد سلسلة الرتب والرواتب، بعد ان اصبح راتب الموظف في الدولة محترم.