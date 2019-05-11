قوى الامن توقف البطاقة الصحية الممنوحة لبعض العناصر عن ذويهم والخاصة بفارق اكلاف المعالجة السرطانية

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، برقية للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي هيئة الاركان شعبة الشؤون الادارية أعلنت فيه انه "لضرورات الخدمة سيتم ايقاف العمل بالبطاقة الصحية الممنوحة لبعض عناصر قوى الامن الداخلي عن ذويهم (خدمة فعلية ومتقاعدين) لتغطية فارق اكلاف المعالجة للامراض السرطانية فقط"، واشارت البرقية الى استمرار العمل بالبطاقة الصحية الممنوحة لتغطية فارق درجة الاستشفاء دون سواها.
وشددت البرقية على ضرورة ابلاغ العناصر الذين بحوزتهم هذه البطاقة (فارق اكلاف المعالجة السرطانية فقط) وجوب ايداعها فرع الاضبارات وذلك في مهلة شهر من تاريخ صدور هذه البرقية، ريثما يصار الى تعديل احكام التعليمات رقم 342 تاريخ 12 اذار 1992، ويعمل بهذا التدبير اعتبارا من تاريخ صدوره.
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