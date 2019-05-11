العثور على أسلحة وأدوية إسرائيلية بريف القنيطرة

افادت وكالة "سانا" بأن "الجهات المختصة السورية عثرت خلال استكمال أعمال تأمين المناطق المحررة من ​الإرهاب​ على كميات من الأسلحة والذخيرة و​الأدوية​ بعضها "إسرائيلي" الصنع من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة".

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