قائد الجيش غادر في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية

غادر قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​ على رأس وفد من ​ضباط الجيش​ إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​، في زيارة رسمية للمشاركة في اللقاء السنوي الذي يُعقد من أجل تقييم المساعدات الأميركية للجيش والحاجات المستقبلية.

كما سيلتقي العماد عون خلال الزيارة، عدداً من المسؤولين الأميركيين المكلّفين ملف برنامج المساعدات.