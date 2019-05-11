مصادر سياسية للجمهورية: أرقام الموازنة أصبحت شبه محسومة

أوضحت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية أن "أرقام ​الموازنة​ أصبحت شبه محسومة"، أما البنود العشرة الأساسية التي توقفت عندها مصادر عسكرية رفيعة المستوى وكان لها مقاربة كشفتها في تقييمها لـ"الجمهورية" أقرّت فيها بصوابية بعضها، لكنها في المقابل حذّرت من خطورة تطبيق باقي البنود المطروحة في الموازنة المرتقبة كالتالي، مع الإشارة الى أنّ بعض تلك البنود لا تطال فقط العسكريين بكافة رتبهم، بل يشمل بعضها كافة موظفي ​القطاع العام​.

وكشفت المصادر أن البنود العشر هي التالي: إقتطاع 25 % من رواتب المستخدمين والموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة لمدة ثلاث سنوات. إلغاء كل الرواتب التي تتخطّى الـ12 شهراً، كالثالث عشر والرابع عشر في بعض المؤسسات العامة. وقف المساعدات المدرسية للقطاع العام نهائياً. تقليص الساعات الإضافية بنسبة 80%. أن يكون تعويض نهاية الخدمة بناء على أساس الراتب. وقف التوظيف لمدة ثلاث سنوات مع تجميد الدرجات والترقيات لثلاث سنوات أيضاً. تخفيض عدد الإجازة السنوية لمدة 15 يوماً. توقيف العمل في جميع المؤسسات التي تعمل خاصة نهار السبت لخفض النفقات. تخفيض ساعات الدوام بما يتناسب مع الحسومات المطروحة. إعطاء جميع التعويضات بعد انتهاء الخدمة، سندات خزينة لمدة 5 سنوات.

وانتقدت المصادر العسكرية البند العاشر، موضحةً معناه، بأنّ ​الحكومة​ أخذت على عاتقها تقديم سندات الخزينة للعسكري أو للموظف العام بدل تعويض لنهاية خدمته كدين عليها، وهو عبارة عن ورقة موقّعة من قِبلها تقول لهم فيها "بدّك مني ومش ناسيك".

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وتضيف المصادر: "علماً أنّ البند العاشر يلحظ إضافة فوائد على التعويضات المحتجزة والممنوحة كسندات خزينة مؤجّلة لمدة 5 سنوات"، مشيرة الى انّ "الفوائد تلك لا تُقدّم أو تؤخّر بالنسبة للعسكري المتقاعد الذي ينتظر الفرج والراحة، أي السيولة لإكمال مسيرة حياته بكرامة بعد طول انتظار وبعد خدمة وطنه".

اما بالنسبة للبندين السابع والتاسع، فلفتت المصادر العسكرية الى أنهما مترابطان. فالتاسع يقضي بتخفيض ساعات الدوام بما يتناسب مع الحسومات المطروحة. اما البند السابع فيقضي بتخفيض الإجازة السنوية لمدة 15 يوماً.

وسألت: "كيف يجوز للموظف او العسكري الذي يحق له بـ 30 يوماً اجازة خفضتها الموازنة الى 15 يوماً لتأمين مردود إضافي، أن تُخفّض ساعات عمله اليومية؟ بمعنى آخر، لماذا تخفيض ساعات العمل اليومية اذاً؟"، معتبرة أن "هذا الامر يُظهر بوضوح تناقض البندين السابع والتاسع".