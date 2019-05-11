الطقس اليوم غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات صباحًا وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.
الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.
الإثنين: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.
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