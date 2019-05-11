الطقس اليوم غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات صباحًا وارتفاع ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال وفي الداخل.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الإثنين: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.