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الطقس اليوم غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات

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أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات صباحًا وارتفاع ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال وفي الداخل.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الإثنين: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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