ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كولومبيا إلى 26 قتيلًا

ارتفع عدد ضحايا الانفجار، الذي وقع في العاصمة الكولومبية، الخميس الماضي، إلى 26 شخصا من بينهم 16 قاصرا.
وقالت وكالة هيرالدو الكولومبية، اليوم السبت، إن "عدد القتلى ارتفع إلى 26 من بينهم 16 قاصرا".
أعلنت الشرطة الكولومبية الخميس الماضي، أن انفجارا وقع في العاصمة أودى بحياة أربعة أشخاص، مؤكدة أن سبب الانفجار هو اللعب بالبارود داخل مبنى سكني.
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