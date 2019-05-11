انفجار عبوة ناسفة شرق دمشق

انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد مساجد حي الزاهرة جنوب شرق العاصمة السورية دمشق فجر اليوم السبت .
وقال مصدر في قيادة شرطة العاصمة دمشق: "انفجرت عند الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في حي الزاهرة جنوب دمشق، مما أسفر عن إصابة 11 شخصاً بجروح طفيفة".
وقال أحد سكان حي الزاهرة "هز منطقة الزاهرة انفجار سيارة قرب جامع عمر خلال خروج المصلين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، ووصلت سيارات الاسعاف وفرضت القوات الأمنية طوقاً في المنطقة ".
وقالت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة السورية إن الانفجار الذي وقع فجر اليوم استهدف موكب أحد القيادات العسكرية في القوات الحكومية السورية".
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