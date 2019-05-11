مادورو: رئيس المخابرات الفنزويلي السابق "جاسوس" لأميركا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن رئيس المخابرات الفنزويلي السابق الذي أقدم على الانشقاق هو "جاسوس لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)" وقام بـ "تنسيق" المحاولة الانقلابية التي دعا إليها زعيم المعارضة خوان جوايدو في 30 أبريل.

وأضاف مادورو بخطاب متلفز "تمكنا من إثبات" أن كريستوفر فيجيرا "تم تجنيده من قبل السي آي إيه منذ أكثر من عام وأنه كان يعمل كخائن، كجاسوس، كمتسلل" على رأس جهاز المخابرات الفنزويلي.

واعتبر أن فيجيرا هو مَن "نسّق الانقلاب" الفاشل، قائلاً "قريباً، القضاء سيمسك به وسيدفع ثمن خيانته".

وفي 23 يناير أعلن خوان جوايدو نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا واعترفت به نحو 50 دولة، بينها الولايات المتحدة.

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