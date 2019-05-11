كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 مدنيين بهجوم مسلح وسط مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر هجوم شنه مسلحون مجهولون في باندياغارا وسط مالي، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من أحد الضحايا قوله: "أخي كان مع أشخاص آخرين عائدين على دراجة نارية من سوق باندياغارا، وأطلق مسلحون النار عليهم"، مؤكدا مقتل "أربعة مدنيين على الفور وجرح اثنين آخرين وفرار المهاجين".

وأكد المسؤول في جمعية تنمية دائرة باندياغارا، سيدو تيبينه الوقائع، واصفا الهجوم بـ"الجبان والوحشي". داعيا الحكومة إلى "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن السكان المدنيين"، مشيرا إلى "وجود الكثير من الأسلحة والعصابات في المنطقة".

وكان 18 مدنيا قتلوا الأسبوع الماضي في كمينين نصبهما مسلحون بفارق يومين في المنطقة نفسها وسط مالي.

Advertisements

وسيطرت على شمال مالي في مارس 2012 جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وقد طرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمرا.

ومنذ 2015 امتدت هجمات المتطرفين إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار خصوصا بوركينا فاسو والنيجر.

وتضاف هذه الهجمات إلى نزاعات داخلية أوقعت أكثر من 500 قتيل في صفوف المدنيين في وسط مالي عام 2018 بحسب الأمم المتحدة.