كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا ترسل مزيد من السفن الحربية وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر باتريك شاناهان، وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، بنشر المزيد من أنظمة الدفاع الصاروخي من طراز إم آي إم-104 في الشرق الأوسط بسبب التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال بيان للبنتاجون، يوم أمس الجمعة، إن "شاناهان" قد أرسل السفينة الحربية "يو إس إس أرلينغتون"، وهي محطة برمائية من طراز سان أنطونيو، إلى جانب مجموعة من صواريخ باتريوت والمعدات مساعدة للقيادة المركزية الأمريكية، وفرقة القيادة التي تغطي القوات الأمريكية في جنوب غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا.

وأضاف بيان البنتاجون: "تواصل وزارة الدفاع مراقبة أنشطة النظام الإيراني وجيشه ووكلائه عن كثب".