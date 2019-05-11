كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطلق مدمرتين صاروخيتين حديثتين إلى الماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

راقب عملية إنزال السفن الحربية إلى الماء رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ شخصيا وكبار القادة العسكريين في البلاد.

أطلقت الصين مدمرتين صاروخيتين من مشروع 052D إلى الماء.

وتم تجميع السفينتين في حوض بناء السفن في مدينة داليان الواقعة شمال شرق مقاطعة لياونينغ الصينية.

يبلغ طول مدمرات مشروع 052D 157 متر وسعتها 7.5 ألف طن.

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المدمرات من هذا النوع قادرةعلى تنفيذ المهام القتالية في البحر، كجزء من الأسطول، أو بشكل منفرد، وفقًا لتقارير Huánqiú Shíbào.

في وقت سابق، تم إطلاق سفينتين في حوض بناء السفن في داليان في صيف العام الماضي. كانت مدمرات من المشروع 055.

وكانت إحدى المدمرات مدمرة "نانتشانغ" حاملة الألغام، والتي تم تقديمها للجمهور في العرض العسكري البحري في تشينغداو.

وفقًا لوزارة الدفاع في جمهورية الصين الشعبية، ستصبح في المستقبل القريب جزءًا من القوات البحرية للبلاد.