كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع البارود فى كولومبيا إلى 26 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذى وقع داخل مصنع لمعالجة البارود فى العاصمة الكولومبية بوجوتا، إلى 26 قتيلا بينهم 16 قاصرا.

وقالت مصادر رسمية كولومبية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إن "عدد القتلى ارتفع إلى 26 بينهم 16 قاصرا".

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كانت الشرطة الكولومبية أعلنت الخميس الماضى، أن انفجارا وقع فى العاصمة أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين، بينهم 17 طفلا، مؤكدة أن سبب الانفجار هو اللعب بالبارود داخل مبنى سكني.

لكن السلطات المحلية، قالت إن الانفجار وقع داخل مصنع لمعالجة البارود فى العاصمة الكولومبية بوجوتا، ينتج فتائل لعبة تسمى "التيجو" تلعب عبر إلقاء أقراص معدنية على أهداف تحتوى على البارود لتنفجر عند الاصطدام.