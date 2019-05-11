كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلات هندية تعترض طائرة أوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترضت طائرة سلاح الجو الهندي طائرة An-12، كانت متجهة من تبليسي إلى نيودلهي.

وأعلنت وكالة الطيران المدني في جورجيا أن طائرة الشحن An-12، التي جعلتها مقاتلات سلاح الجو الهندي تهبط في مطار جايبور الدولي، التي أقلعت من تبليسي، ليست من جورجية، ولكنها أوكرانية.

وقالت الوكالة: "طائرة 2 غير مدرجة في السجل المدني للطائرات، إنها طائرة مملوكة لشركة موتور سيتش الأوكرانية".

Advertisements

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الطائرة قد هبطت في تبليسي لأسباب تقنية.

في وقت، ذكرت قناة NDTV أن مقاتلات سلاح الجو الهندي اعترضت طائرة An-12. وفقًا للقناة، فقد أقلعت الطائرة من تبليسي إلى نيودلهي عبر كراتشي، وتم الاعتراض بعد أن غادرت الطائرة An-12 من مسار محدد مسبقً، ودخلت المجال الجوي الهندي في مكان غير مخطط له.