“صيكوك” يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والمؤرخ حبيدة يوضح

منذ بث حلقة برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، قبل أيام، الذي استضاف المؤرخ محمد حبيدة للحديث عن تاريخ أكل المغاربة، ووجه هذا الأخير بانتقادات شديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب التفسير، الذي ألصقه بكلمة “صيكوك”، ما دفعه إلى توضيح هذا الأمر.

حبيدة، كان قد قال خلال حلقة البرنامج إن كلمة “صيكوك” ليس لها وجود في المعاجم العربية، وأصلها جاء في بداية الحماية (1912)، حيث كانت للمعمرين خادمات مغربيات تحضرن لهم الكسكس، وعندما يتبقى شيء من الكسكس كانوا يضعون عليه شيئا من الحليب، أو اللبن، ويطلبون من الخادمة أن تطعم به الدجاج، وكانت العبارة هي “c’est aux coqs” ومن هنا جاء مصطلح “صيكوك”، وهو التفسير، الذي استقبله عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي بكثير من الانتقاد.

وفي رده على ما أثير بسبب كلامه، قال حبيدة في تديونة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أمس الخميس: “يبدو أن المسألة أخذت حجما أكبر من اللازم، فنُعتت بالجهل باللغة الأمازيغية، والعَمَى العربي الشرقي، والاستلاب الفرنكوفوني”.

واعتبر المؤرخ أن الرواية، التي استعان بها لتفسير “صيكوك”، هي “مجرد رواية شفهية، مرتبطة بوجود المعمرين في المغرب، ذكرتها في سياق الكلام. والكلمة لا ذكر لها في كتابي: “المغرب النباتي”، لا في طبعته الفرنسية (2008) ولا العربية (2018). وكون أن الكلمة ذات أصل أمازيغي “أزيكوك”، وأنها واردة في قاموس الأستاذ محمد شفيق، فهذا شيء مهم، ومن شأنه أن ينوِّر الجميع، أما أن نجعل من ذلك قضية، ومطية للسب والشتم، فهذا أمر غير مقبول ولن يفيد في شيء”.