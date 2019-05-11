أرشفة الدردشات بتصميم جديد أهم ميّزات تحديث "تيليغرام" الأخير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت خدمة التراسل الفوري "تيليغرام" تحديثا جديدا لتطبيقها يأتي بعدد من الميزات، التي من أبرزها: إمكانية أرشفة الدردشات، بالإضافة إلى تصميم جديد.

وقالت تيليغرام في منشور على مدونتها إن "يمنحك تحديث اليوم الأدوات اللازمة لفرز رسائلك من خلال الدردشات المؤرشفة، والتصميم الجديد على "أندرويد"، إلى جانب عدد من الميزات الرائعة الأخرى؛ لتحقيق أقصى استفادة من تطبيق التراسل الخاص بك".

الدردشات المؤرشفة

وحول ميّزة "الدردشات المؤرشفة" أضافت تيلي جرام أنها تسمح للمستخدمين بفرز الدردشات إلى نشطة، وغير نشطة، كما تسمح بفصل الدردشات الشخصية عن دردشات العمل، وإبعاد جهات الاتصال المزعجة إلى الأرشيف.

أما عن آلية أرشفة الدردشات، فيمكن ذلك من خلال سحب أي دردشة نحو اليسار لتُنقل إلى مجلد الدردشات المؤرشفة، وإن حصلت دردشة مؤرشفة على إشعار فإنها سوف ترجع إلى قائمة الدردشات الأخرى، أما الدردشات المكتومة فسوف تبقى في مجلد الدردشات المؤرشفة.

هذا؛ ويمكن إخفاء الأرشيف عن طريق سحبه إلى اليسار، كما يمكن إظهاره مرة أخرى عن طريق سحب الشاشة نحو الأسفل. وداخل مجلد “الدردشات المؤرشفة”، ويمكن للمستخدمين تثبيت عدد غير مقيد من الدردشات.

عدد من الأوامر لمجموعة من الدردشات في الوقت ذاته

وقالت تيليغرام إنه "أصبح بإمكان مستخدمي تطبيقها على نظام أندرويد إجراء عدد من الأوامر لمجموعة من الدردشات في آن واحد، وذلك عن طريق تحديدها ثم اختيار الإجراء الأنسب من القائمة، التي تظهر أعلى الشاشة، مثل: التثبيت، أو الكتم، أو الأرشفة، أو الحذف".

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تصميم جديد وقائمة الدردشات الممتدة

وحصل تطبيق تيليغرام على نظام أندرويد أيضًا على تصميم جديد للأيقونة، والقوائم الداخلية. كما حصل التطبيق على ميزة “قائمة الدردشات الممتدة”، التي تسمح للمستخدمين برؤية سطور أكثر من الدردشات، لتصبح ثلاثة بدلًا من اثنين.

لنظام "آي أو إس" ميزة خاصة

أما فيما يخص النسخة الخاصة بنظام “آي أو إس” المشغل لأجهزة شركة "أبل" المحمولة من تطبيق تيليغرام، فقد حصلت على تحديث في خاصية رمز المرور، إذ أصبح بالإمكان استخدام 6 رموز، إضافةً إلى الرموز الأربعة السابقة.

ميّزات أخرى

ومن المزايا المهمة أيضًا التي حصل عليها التطبيق: إمكانية رؤية المستخدمين المتصلين بالإنترنت من قائمة الدردشات مباشرةً، بالإضافة إلى تحسين قائمة المشاركة.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليغرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بتيليجرام.