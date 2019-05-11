اليمن: الحوثيون يعلنون انسحابا أحادي الجانب من موانئ في الحديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم السبت، نيتهم الانسحاب من جانب واحدة من 3 موانئ في محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك بسبب رفض القوات الموالية للحكومة تنفيذ اتفاق السويد.

وكتب رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أن الانسحاب "أحادي الجانب" سيتم اليوم في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن "الانسحاب الأحادي الجانب الذي سيقوم به الجيش واللجان جاء نتيجة لرفض دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم، تنفيذ الاتفاق".

وكان رئيس لجنة الأمم المتحدة للإشراف على التهدئة قج أعلن مساء أمس، الجمعة، أن الحوثيين سيبدأون بالانسحاب من مدينة الحديدة اليمنية السبت.

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وأوضح الجنرال مايكل لولسغارد في بيان أن عملية انسحاب الحوثيين ستنتهي بحلول الثلاثاء.

من جهتها رحبت الحكومة اليمنية بـ"أي خطوة جادة" لتنفيذ الاتفاق، إلا أنها حذرت من محاولات الحوثيين "تضليل" المجتمع الدولي، بحسبها.