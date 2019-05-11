انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يهون من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ جديدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 09:50 صباحاً - اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إطلاق كوريا الشمالية، في الآونة الأخيرة، صواريخ باليستية قصيرة المدى لا يعد "انتهاكاً للثقة".

جاء ذلك في مقابلة للرئيس الأمريكي مع صحيفة "بوليتيكو"، أجراها أمس الجمعة، مُهوِّناً من التجارب التي تخوضها الدولة الآسيوية (المعزولة سياسياً)، واصفاً إياها بأنها "أشياء عادية جداً".

وأضاف ترامب: "إنها صواريخ قصيرة المدى ولا أعتبر ذلك انتهاكاً للثقة على الإطلاق، وعند مرحلة ما ربما أعتبرها كذلك، لكن في الوقت الحالي لا".

وأكّد أنه ربما يفقد الثقة، في نهاية المطاف، بعلاقته الودية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي وصفها في وقت سابق بأنها "قوية جداً".

والخميس الماضي، بدا ترامب في تصريحات له، كأنه يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من المحادثات مع كوريا الشمالية، قائلاً: إنّ "العلاقات مستمرة.. أعلم أنهم يريدون التفاوض، ويتحدثون عنه، لكني لا أعتقد أنهم مستعدون له".

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وفي 4 مايو الجاري، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى، في ثاني تجربة من نوعها خلال أقل من أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في تعليقها على ذلك: إنّ "التجارب شملت أكثر من صاروخ باليستي حلَّق أكثر من 300 كيلومتر قبل أن يسقط في المحيط".

واللافت أن واشنطن أعلنت أنها مستعدة للحوار مع بيونغ يانغ في أكثر من تصريح لمسؤولين أمريكيين رغم إطلاقها الصواريخ في أقل من أسبوع.

والسبت الماضي، أطلقت كوريا الشمالية عدداً من المقذوفات قصيرة المدى قبالة سواحلها الشرقية، لأول مرة منذ عام.

والتقى ترامب وكيم مرتين؛ بهانواي في فبراير الماضي، وبسنغافورة في يونيو 2018، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.