انت الان تتابع تفاصيل خبر مسقط تعتزم إعادة افتتاح سفارتها في بغداد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 09:50 صباحاً - أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، تسلمه رسالة من نظيره العُماني يوسف بن علوي، أعرب فيها عن عزم بلاده إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة بغداد.

وقال الوزير العراقي في تغريدة على "تويتر": إن "هذه الخطوة تعبر عن حرص الأشقاء في سلطنة عُمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأضاف الحكيم: "تسلمنا رسالة من وزير خارجية الشقيقة عُمان السيد يوسف بن علوي، يعلمني فيها بنية عُمان بإعادة فتح سفارتهم في بغداد.. نرحب كل الترحيب بمقدم الأخوة للعمل مع أشقائهم الدبلوماسيين العرب والأجانب.. مرحباً بكم في بغداد".

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من جهتها، أشارت وزارة الخارجية العراقية على صفحتها في "تويتر" إلى أن "هناك رغبة جادة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوي أطر التواصل والتعاون الثنائي بين البلدين".

وشددت الوزارة على أن العراق يعتقد أن "قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يؤشر إلى تطور إيجابي في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك".

ومنذ سنوات تدعو وزارة الخارجية العراقية سلطنة عُمان إلى ضرورة إعادة فتح سفارتها في بغداد، لكونها تنتهح "سياسة وسطية"، معتبرة أنَّ "لمسقط مكانة تتجاوز أرضها وهذا رصيد للعرب جميعاً"، بالمقابل "فتح العراق قلبه كشعب لكل شعوب المنطقة وجميع الدول العربية".