شكرا لقرائتكم خبر عن تعدد أنشطة الهلال الإماراتي في رمضان باليمن... والهدف واحد والان مع التفاصيل

هدف واحد لأنشطة الهلال الأحمر الإماراتي في رمضان باليمن.

وتعددت الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وتدعمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رمضان، إلا أن هدفها جميعاً الوصول الى كافة فئات المجتمع التي تحتاج الى الدعم والمساندة للتخفيف من معاناتهم في الشهر الكريم وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

حيث يستفيد أكثر من 750 ألف يمني من المساعدات خلال الشهر الكريم. ومن مناطق الساحل الغربي الذي يعيش سكانه أوضاعا استثنائية بسبب حصار الميليشيا واستهدافهم المستمر للمدنيين، كثف فريق الهلال الأحمر الإماراتي من نشاطاته الإنسانية في اليمن، حيث تقوم بتوزيع وجبات إفطار صائم بعدد 8000 وجبة يوميا.

كما يتم توزيع الخبز مجاناً على 25 ألف فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديريات (ذو باب، المخأ، التحيتا، حيس، الخوخة). ويأتي توزيع مليون و500 ألف رغيف خبز مجاناً على الأسر الفقيرة والمحتاجة في الساحل الغربي، خلال شهر رمضان الكريم، ضمن الحملة الرمضانية التي أطلقتها دولة الإمارات، في اليمن، بداية شهر رمضان.

كما دعمت 12 مخبزاً في الساحل الغربي لإنتاج 50 ألف رغيف خبز يومياً، يستفيد منها أكثر من 750 ألف نسمة طيلة شهر رمضان المبارك. وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات دعمت 12 مخبزاً في الساحل الغربي لإنتاج 50 ألف رغيف خبز يوميا، يستفيد منها أكثر من 750 ألف نسمة طيلة شهر رمضان. وأبدى اليمنيون المستفيدون سعادتهم بهذه اللفتة الانسانية، والدعم السخي الذي تقدمه لهم الإمارات.

Advertisements

آلاف الوجبات

كما تواصل الهيئة اهتمامها بأسر الشهداء، وذلك من خلال توزيع السلل الغذائية في كافة المحافظات مستهدفة بدرجة رئيسية أسر الشهداء والنازحين بالمخيمات والأسر الفقيرة. ويتزامن توزيع المير الرمضاني مع توزيع وجبات إفطار صائم بعدد 8000 وجبة يومياً. وفي شبوة استهدفت الهيئة الأسر الأشد فقراً في مديرية جردان.

وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الصعد لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. وقام فريق التوزيع التابع للهيئة بتوزيع 800 سلة غذائية شاملة الأصناف الرئيسة للغذاء بمعدل 66 طناً مستهدفة 4880 فرداً من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في مديرية جردان.

دار المسنين

وضمن الاهتمام بكافة فئات المجتمع شارك ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بعدن، سلطان الشامسي وجبة إفطار صائم في دارة العجزة والمسنين بالعاصمة عدن. وقال الشامسي إن مشاركته للمسنين وجبة الإفطار يأتي انطلاقا من المبادئ الإنسانية التي أرساها مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التواضع والرحمة مع كل فئات المجتمع.