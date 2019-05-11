شكرا لقرائتكم خبر عن مُحلل سياسي: تستعد الدوحة لإطلاق الھجمات الأمیركیة من أراضیھا نحو إیران والان مع التفاصيل

قال المحلل السیاسي مبارك آل عاتي، إن التحرك العسكري الأمیركي الأخیر، جاء وفق معلومات استخباراتیة حذرت من تحركات عسكریة إیرانیة في الخلیج من خلال نقل صواریخ بالزوارق، تزامنا مع أنباء عن إیعاز طھران إلى میلیشیاتھا في العراق بتھدید القوات الأمیركیة.

مشیرا إلى أن نشر قاذفات «بي 52 «في قاعدة العدید القطریة كمركز لشن غارات أمیركیة على إیران، یكشف إلى مدى وصلت التناقضات القطریة، حیث تربط طھران والدوحة علاقات قویة بینما تستعد الأخیرة لإطلاق الھجمات الأمیركیة من أراضیھا نحو إیران .

وأوضح أن قاعدة العدید في قطر تعد موطئ قدم أساسي لعملیات الولایات المتحدة في الشرق الأوسط.

مبینا أن واشنطن استخدمتھا في كل حروبھا وھجماتھا، والتي كان آخرھا قصف تنظیم داعش وكل التنظیمات المتطرفة في سوریة والعراق وأفغانستان بل والیمن أیضا.

وأشار آل عاتي إلى أن واشنطن لدیھا اتفاقیات مع تركیا تخولھا وتسمح لھا استخدام قاعدة انجرلیك التركیة، خصوصا أن واشنطن وأنقرة أعضاء فاعلین في حلف الناتو، الذي یفرض على أنقرة فتح القاعدة للأمیركیین في أعمال قتالیة، مما یعني أن واشنطن ستعتمد بقصد وتعمد أن تضرب أھدافھا الإیرانیة عبر قواعد في قطر وتركیا.

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سلوك طھران

أضاف آل عاتي، وفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت أن طھران تعلم أن المجتمع الدولي قد سئم من سلوك نظامھا، وبدأ یرتص خلف الموقف الأمیركي حتى أوروبا المنافقة، التي كانت تختبئ في المنطقة الرمادیة أجبرھا الموقف المتصلب للرئیس ترمب على أن تلوح إلى فرض عقوبات على طھران، في إشارة إلى أنھا في النھایة ستتبنى الموقف الأمیركي بل ستتحول إلى داعم ومشارك في أي جھد حربي تعتزمھ الإدارة الأمیركیة.

ورجح آل عاتي انطلاق الجھد العسكري الأمیركي من الأراضي القطریة والتركیة وھي التي تتحالف وتتعاطف مع نظام الملالي، مما یعني أن ھذه الأنظمة باعت ھي الأخرى نظام طھران تحت سطوة الغضبة الأمیركیة التي جعلت المجتمع الدولي إما أن یؤیدھا ویؤید مشروع تطھیر المنطقة من تدخلات وإرھاب نظام طھران وأسلحتھ النوویة والبالستیة، وإما أن یلوذ بالحیاد المزعوم كالموقف الروسي، الذي ھو الآخر سیجد نفسھ مجبرا على آن یبتعد عن نظام مترھل ودخل مرحلة الاحتضار الداخلي من احتقان الشعب الذي یرزح 70 % منھ تحت خط الفقر، والنسبة الباقیة في حد الفقر، برغم أن المرشد یمتلك في أرصدتھ الشخصیة ما لایقل عن 200 ملیار دولار أمیركي.

مأزق كبیر

بین آل عاتي أن طھران أصبحت الیوم أمام مطرقة القوة العكسریة وسندان العقوبات الخانقة، ولن ینقذھا إلا الرضوخ للشروط الأمیركیة الـ13 للتفاوض من جدید على اتفاق نووي یمنع إیران من البرنامج النووي، ویوقف برنامجھا البالستي ویمنعھا من التدخل في شؤون دول الجوار، ویجردھا من التنظیمات والملیشیات الإرھابیة، التي تحارب بھا بالوكالة كل من یختلف معھا. ولفت آل عاتي إلى أن میزان المقارنة بین القوتین ھو لصالح الجیش الأمیركي الأقوى والأكبر والأقدر، مبینا أن الولایات المتحدة لدیھا في المنطقة فقط ما لایقل عن 170 ألف عسكري من أصل 28000.1 عسكري في حالة تأھب دائم، في حین أن طھران لدیھا 100 ألف مرتزق من أفغانستان وباكستان والعراق وسوریة مع حزب الله والتمرد الحوثي، وھم قد تلقوا ضربات موجعة في سوریة والعراق والیمن وعن الحالة التي تمر بھا طھران في الوقت الحالي، قال آل عاتي «طھران الیوم أمام مشنقة التاریخ شھودھا العقوبات الاقتصادیة والقوة الأمیركیة الضاربة»