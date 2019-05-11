شكرا لقرائتكم خبر عن مُحلل يمني: أي ضربة عسكرية على إيران من قطر تُشكل تهديد بإقتصاد الدوحة والان مع التفاصيل

قال رئیس التكتل الشعبي الیمني للسلام وحقوق الإنسان والمحلل السیاسي محمد قشمر، إن أي ضربة عسكریة على إیران من قطر قد تشكل تھدید على الاقتصاد القطري.

وأضاف في تصريح نشرته صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت - كما أن أي عمل عسكري قد یضر بالملاحة في الخلیج العربي ومضیق ھرمز ما قد یساھم في شح التدفقات النفطیة في تلك المنطقة، وھذا أیضا قد یكون لھ تأثیر سلبي واسع النطاق.

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وفیما یتعلق بالمقارنة حول إمكانیات الجیش الإیراني والأمیركي قال قشمر: إنھ لا مجال للمقارنة فالولایات المتحدة ھي القوة العسكریة الأولى عالمیا، بینما إیران قد تحتل وفي أحسن الأحوال المركز 23 عالمیا.

مبینا أن إیران ستتلقى الضربات وردة الفعل غالبا ستكون على غیر القوات الأمیركیة، كما أن إیران قد تستخدم أذرعتھا في المنطقة كالحشد الشیعي في العراق أو حزب الله في لبنان أو الحوثیین في الیمن لخلط الأوراق.

وأضاف «على ما یبدو أن التحرك العسكري الأمیركي المتوقع لا یعدو عن كونھ ضغط فقط على إیران للرضوخ والعودة إلى طاولة المفاوضات»