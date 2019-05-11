شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: المجتمع الدولي ضاق ذرعاً بالسياسات الإيرانية في العالم والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة إماراتية، "يصر النظام الإيراني على تمسكه بسياساته العدوانية التي يمارسها عبر وكلائه في المنطقة، ويستمر في استفزاز المجتمع الدولي من خلال خطابات وتصريحات رموزه، وسط مشهد سياسي داخلي مضطرب ومنقسم، وتراجع حاد في المنظومة الاقتصادية جراء العقوبات المفروضة على طهران".

وأضافت صحيفة "الاتحاد"الصادرة اليوم السبت "لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى وجود معلومات دفعت واشنطن إلى التحرك عسكرياً في المنطقة خلال الأيام الماضية، لوقف التهديد الإيراني الذي قد يتمثل في ضرب المصالح الأميركية في المنطقة عبر أذرع تقوم بتنفيذ الأعمال الإرهابية بالوكالة عن طهران".

وتابع":وتُعمِّق التهديدات الإيرانية مؤخراً بإغلاق مضيق هرمز، ووقف تعهداتها في اتفاقها النووي مع المجتمع الدولي، وسجالها مع الدول الأوروبية الكبرى حول هذا الانسحاب، حالة التخوف من إقدام النظام في طهران على أي عمل يمكن أن يتسبب في إشعال المنطقة، وهو ما لن تسمح به أميركا ولا أوروبا".

واختتمت:"المجتمع الدولي ضاق ذرعاً بالسياسات الإيرانية في العالم، وإشعالها لكثير من الأزمات والصراعات الطائفية في المنطقة عبر وجود «ميليشاوي» إرهابي يعمل على زعزعة الاستقرار في أكثر من بلد، ناهيك عن إصرارها على امتلاك سلاح نووي، وتنصلها من أي اتفاق دولي بهذا الصدد، وهي بحاجة الآن إلى مراجعة مواقفها قبل فوات الأوان".