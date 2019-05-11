شكرا لقرائتكم خبر عن معارض سعودي سابق يكشف "الدور القطري" في تجنيده والان مع التفاصيل

كشف المعارض السعودي السابق، الدكتور كساب العتيبي، عن حكايته مع المعارضة السعودية، وكيف اكتشف خداعهم وأكاذيبهم وعمالتهم ضد المملكة، ودور قطر، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في تجنيدهم.

وطبقا لما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية، فضح المعارض السابق العتيبي، المعارضة السعودية، واصفاً إياها بـ"معارضة الفاكسات"، وأن مشروع المعارضة في لندن تغيير النظام، ومشروعهم الحقيقي فارغ، وليس لديهم أي حس وطني، وتحدث عن علاقة المدعو سعد الفقيه بجماعات الإرهاب وتحالفاته للإضرار بالسعودية وقيادتها، وشدد على أنهم لا يستطيعون حكم مدينة وليس دولة.

وأكد العتيبي، خلال حواره مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، تورط النظام القطري والنظام الليبي السابق في تمويل المعارضة السعودية بالخارج، موضحاً أن الشيخ القطري حمد بن ثامر كان يسلم يداً بيد لسعد الفقيه 300 ألف جنيه إسترليني كل 3 أشهر، وأن الفقيه كانت لديه استثمارات في تركيا ينفق منها مع الدعم القطري، وذكر أن الليبيين أيضاً دعموا سعد الفقيه، مبيناً أن إيران رفضت دعم محمد المسعري.

وأضاف أنه ظل 22 سنة في المعارضة ولم يغير أي شيء، مشدداً على أن الوطن والقيادة خط أحمر بالنسبة له، وأفاد بأنه انضم للمعارضة عام 1994، وسافر لبريطانيا خوفاً من الاعتقال، مشيراً إلى أنه وفي عام 1996 حصل انشقاق في المعارضة بين المسعري والفقيه، وأنه ترك الفقيه وانضم إلى المسعري.

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وأكد أن المسعري وابنه انقلبا عليه لاحقاً لعدم تكفيره حكام السعودية صراحة ورفضه للعمليات الإرهابية في المملكة، وانفصل تماماً عنهم.

وقال الدكتور كساب العتيبي: "قررت العودة في عام 2015، ورجعت من خلال واسطة أمير قطر والأمير محمد بن نايف، لا سيما بعد معالجة الدولة لوالدي، وموقفها المحترم معي، وعندما رجعت لم يتم اعتقالي أبدا وتركت لي حرية التنقل وممارسة حياتي".

ولفت إلى أن النظام السعودي أصبح أقوى والشعب السعودي أكثر ولاء ووطنية، والمعارضة مشردة وكل يبكي على ليلاه، وهذا ما توقعه وهو في المعارضة، مشدداً على أن السعودية مستهدفة، وتابع: "هؤلاء مرتزقة، وعزام تميمي من زعماء الإخوان وهو الأب الروحي لسعد الفقيه، والفقيه إخواني وينتمي إليهم فكرياً، وأيضاً محمد سرور كان قريباً من حركة الإصلاح والفقيه، وهو رمزية دينية للإخوان، وهم متحالفون، حتى في وقت وصول محمد مرسي والإخوان للحكم في مصر.

وأضاف المعارض السعودي السابق في الحوار: "قبلت وساطة أمير قطر ورفضت وساطة تركي الفيصل وبندر بن سلطان ليس بسبب علاقتي بقطر بل لظروف الوقت ونضوجي، ولم أتقاض دعماً من قطر خلال وجودي في المعارضة بلندن، وخطاب حصولي على أموال من سفارة قطر بلندن كذب جملة وتفصيلاً".

وتابع العتيبي: "موقفي تغير من قطر بسبب الجزيرة التي تستغل قضية خاشقجي لإسقاط النظام السعودي وأيضاً ممارسة حملة عدائية ضد المملكة ولا سيما تدويل الحرمين وتحريض الفتيات السعوديات على الهروب من البلاد، فالنظام القطري يستهدف السعودية بعد المقاطعة من خلال ذراعها الإعلامي الجزيرة، وجمال ريان في الجزيرة كان يطلب مني قبل لقاءاتي معهم سابقاً أيام وجودي في المعارضة أن أفتح النار على النظام السعودي".