شكرا لقرائتكم خبر عن 70 دولة تطالب بيونج يانج بالتخلي عن أسلحتها النووية والان مع التفاصيل

حثت 70 دولة في وثيقة صاغتها فرنسا، كوريا الشمالية على ضرورة التخلي عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية، مستنكرة "التهديد الكامل" الذي تشكله هذه الأسلحة للعالم بأسره، وفقا للعين الإخبارية.

ومن بين الدولة الموقعة على وثيقة تطالب بنزع أسلحة نظام كيم جونج اون الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى عدة دول في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا، ولم توقع روسيا والصين.

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وأفاد مصدر دبلوماسي بأن 15 دولة طلبت التوقيع على الوثيقة التي تطالب بنزع الأسلحة الكورية الشمالية بعد إجراء بيونج يانج عمليتَي إطلاق صواريخ في أسبوع واحد.

وقالت الدول الموقعة على الوثيقة إنها "تأسف بشدة للتهديد الخطير والكامل للسلم والأمن الإقليميين والدوليين الذي تشكله برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية المستمرة التي طورتها كوريا الشمالية".

وأضافت الدول الموقعة حسب نص الوثيقة "نشجع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تجنب أي استفزاز"، كما دعتها "لمواصلة المناقشات مع الولايات المتحدة حول نزع الأسلحة النووية".