بالفيديو.. السيول تجرف سيارات وقطيعا من الأبقار في داغستان

نشرت قناة "360" التلفزيونية الروسية، شريط فيديو، يظهر سيولا وهي تجرف في طريقها قطيعا من البقر وعدة سيارات، في قرية نيجني إينهو في جمهورية داغستان شمالي القوقاز الروسي.

ويظهر من اللقطات، أن قطيع البقر حاول التشبث بالأرض خلال هيجان السيول، لكن المياه سحبتها كما سحبت عدة سيارة فارغة.

وطبقا للإدارة الإقليمية لحالات الطوارئ، فلم تسفر الفيضاناتعن ضحايا بين الأفراد، ولم تذكر السلطات المحلية شيئا عن مصير المواشي.