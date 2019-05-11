"الخليج": العالم لا يزال يعاني الأفكار النازية والفاشية

قالت صحيفة خليجية، ان احتفال العالم هذه الأيام بالذكرى ال 74 للانتصار على النازية والفاشية تمثل بمعناه المادي في الهزيمة العسكرية لكل من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "إلا أن العالم لا يزال يعاني الأفكار النازية والفاشية التي لم تهزم، مثلها مثل أي فكر عنصري يميني متطرف ينظر إلى العالم من منطلق التفوق العرقي أو القومي، أو يعادي الآخر المختلف ديناً ولوناً وثقافة.

واضافت ان وروبا بما انها كانت مقصد معظم اللاجئين، فإن الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تعتنق الفكر الفاشي العنصري استثمرت هذا العامل لتجييش مواطنيها، وتخويفهم من الآخر اللاجئ الذي يهددهم وجودياً ودينياً وثقافياً، وأطلقت دعوات لرفضهم وسد الطرق في وجوههم؛ بل أقامت بعض الدول الجدران للحؤول دون وصولهم.

Advertisements

واشارت الى انه في مثل هذه البيئة العنصرية، وتزايد زخم «الإسلاموفوبيا» شهدت العديد من الدول الأوروبية تصاعداً ملحوظاً للأحزاب الفاشية التي تمكن بعضها من الوصول إلى السلطة، فيما تعاظم دور أحزاب يمينية أخرى في الحياة السياسية الأوروبية، امتداداً إلى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

واعتبرت ان «إسرائيل» تمثل نموذجاً فاقعاً للدولة العنصرية النموذجية التي استفادت أيضاً من هذا المد الفاشي الذي اجتاح العالم. ومع صعوده وسيطرته على مفاصل السياسة الأمريكية تحديداً، وجدت «إسرائيل» فرصتها، وأطلق قادة الاحتلال العنان لترجمة معتقداتهم الدينية العنصرية المتماثلة مع الأفكار الفاشية القائمة على التمييز العرقي الذي يعلو على بقية البشر من منطلق أكذوبة «شعب الله المختار» و«الوعد الإلهي»، وذلك من خلال السعي بكل الوسائل المتاحة لإلغاء الشعب الفلسطيني وإنكار وجوده وتصفية حقوقه المشروعة، عبر مصادرة أرضه وتهويدها ومحاصرته، وارتكاب المجازر بحقه، وتجويعه ورفض كل القرارات الدولية التي تقر بحقوقه.

وخلصت الى القول "نحن أمام مرحلة جديدة من الفاشية بأسماء جديدة ودول جديدة تبث الكراهية والحقد، وتمجد القوة والعنف وتدق طبول الحرب، وتفرض قوانينها على العالم، وتتنكر لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة وقراراتها، ولا تعترف بالاتفاقيات الدولية، أو الشراكة مع الآخرين